Лукашенко заслушал доклад Караника по ситуации с коронавирусом

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал по телефону доклад министра здравоохранения Владимира Караника о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и мерах, принимаемых в республике по минимизации угрозы ее завоза и распространения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Обсуждены результаты оказания гуманитарной помощи Китаю. Министерством здравоохранения обеспечен отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи, которая была доставлена двумя авиарейсами.

В Беларуси в настоящий момент случаи заболевания инфекцией, вызванной новым коронавирусом, не зарегистрированы.

Владимир Караник рассказал, что с 30 января переведена в режим повышенной готовности работа санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, всех организаций здравоохранения. Созданы необходимые резервы лекарств, средств индивидуальной защиты.

Речь также велась о взаимодействии между различными министерствами и ведомствами в работе по предотвращению завоза и распространения вируса, организации санитарно-карантинного контроля.

Глава государства особо отметил необходимость принятия исчерпывающих мер по организации мероприятий и указал, что меры должны быть эффективными, но не избыточными.-0-