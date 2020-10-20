Лукашенко заступился за оппозиционную активистку Нину Багинскую

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время принятия кадровых решений высказался об общественно-политической ситуации в стране и в том числе упомянул о Нине Багинской - оппозиционной активистке преклонных лет, постоянной участнице периодически проходящих в столице несанкционированных акций. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы, смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка (экс-председатель БНФ Зенон Позняк. - Прим. БЕЛТА) работала", - сказал глава государства.

"Ну, молодец. Она убежденный человек, ну что тут скажешь. Да, ее взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек. Ее ни в коем случае нельзя забирать с улицы. Потому что декорации исчезнут", - добавил Александр Лукашенко.-0-