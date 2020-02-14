Лукашенко заверили в отсутствии экологических претензий к работе нового производства на Светлогорском ЦКК

14 февраля, Светлогорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президента Беларуси Александра Лукашенко заверили в отсутствии экологических претензий к работе нового производства сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время посещения предприятия глава государства поинтересовался, решены ли все экологические вопросы при создании нового производства. "Дурно пахнущего нет?" - спросил он.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров заверил, что проблем нет. "Иначе мы бы не подписали акт ввода (предприятия. - Прим. БЕЛТА)", - сказал руководитель концерна.

Он сообщил, что завод введен в эксплуатацию, работает и постепенно выходит на проектную мощность. Александр Лукашенко подчеркнул, что главная задача сейчас - получение большей добавленной стоимости выпускаемой продукции.-0-