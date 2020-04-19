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Президент
19 апреля 2020, 11:08

Лукашенко зажег пасхальную свечу в Свято-Благовещенском храме в Малых Лядах

19 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

На Пасху в отличие от рождественских праздников Александр Лукашенко обычно посещает небольшие церкви. Как правило, они расположены за пределами столицы.

Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды. Глава государства приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. Кратко пообщавшись с прихожанами, Президент зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.

Александр Лукашенко отметил, что Пасха открывает серию добрых и светлых, неоспоримых праздников. Он поблагодарил прихожан за то, что, несмотря на "нагнетание страстей" в обществе, они все же пришли в храм. "Белорусы просто молодцы - без паники, без гвалта. Кому надо поберечься - тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет - тот посмелее и в храмы приходит", - отметил Президент.

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Глава государства отметил, что, общаясь с прихожанами в церквях, никогда и ничего не скрывает. По его словам, в политике это в принципе делать сложно.

Из храма глава государства поздравил всех белорусов с Пасхой, по его словам, самым светлым праздником в жизни. "Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник, - подчеркнул он. - Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда Он, увидев это, обязательно поможет".

Александр Лукашенко передал слова поддержки россиянам и украинцам, которые также борются с пандемией. "Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, у них сегодня даже сложнее, чем у нас. Хочу от всех белорусов пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии", - сказал Президент.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления полякам, литовцам и латышам, жителям других европейских стран, американцам и гражданам КНР.

В храме Александру Лукашенко вручили копию чудотворной византийской иконы "Покровительница". Она выполнена на холсте с применением уникальной технологии, позволяющей воспроизвести качественную шелкографию ручной работы.

Оригинал иконы находится в соборном храме в Ватопедском православном греческом мужском монастыре на Святой горе Афон. Икона находится в алтаре храма, поэтому второе ее название "Алтарница".

В ответ Президент передал храму икону "Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня". Икона изображает сюжет, описанный в канонических текстах: "Явление ангела женам-мироносицам". Он стал самым ранним воплощением образа Воскресения и был известен еще в IV веке.

По священным текстам, жены-мироносицы - это святые, благочестивые жены, среди которых сестры воскрешенного Христом Лазаря - Марфа и Мария. Они были последовательницами учения Христа, видели его казнь и посетили Гроб Господень на рассвете дня, следующего за субботой. Они несли к пещере, где находилось тело Иисуса, миро в сосудах, чтобы умастить его перед погребением ароматными благовониями. Поэтому их и стали называть мироносицами.

Икона выполнена в технике восковой темперы. Ее автор - иконописец Андрей Жаров.

Мужской монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Малых Лядах был основан в начале XVIII века. Свой нынешний вид, за исключением небольших изменений, монастырь обрел к 1850 году.

Изначально в Лядах существовала небольшая деревянная церковь, строительство которой инициировала супруга минского воеводы Тереза Завиша. По преданиям, она долго и тяжело болела, прося исцеления у Жировичской иконы Божией Матери, список которой после выздоровления подарила Ляденскому храму. Икона получила название Ляденская. Распространившаяся молва о чудесах, которые совершались перед образом Пресвятой Богородицы, и усиливающееся почитание образа побудили семейство построить вместо старенькой церкви новый деревянный храм и основать при нем Ляденский мужской монастырь, а в 1794 году - Свято-Благовещенскую каменную церковь.

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"Праздник Пасхи - источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость", - говорится в поздравлении.

В начале 1920-х годов монастырь закрыли, а всех насельников выселили. Во время Великой Отечественной войны богослужения в храме возобновились, но в 1960-х годах монастырь был снова закрыт, а икона таинственно исчезла из храма.

Сегодня Ляденский монастырь является духовным центром и местом паломничества православных христиан. В настоящее время здесь 17 монахов и послушников. На территории монастыря расположены храм Благовещения Пресвятой Богородицы, монастырский корпус и чайная, где можно купить горячий хлеб, выпечку, чай, мед, предметы ремесленного труда.-0-

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