7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в минском храме Преподобных Оптинских старцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Главу государства встретил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В храме также присутствовали воспитанники воскресной школы прихода храма, прихожане.

Президент передал в дар храму Преподобных Оптинских старцев икону Святого Николая Чудотворца. Икона изготовлена в технике сожской скани. Это уникальное направление прикладного искусства, которое появилось в Беларуси и не имеет аналогов в мире. Мастера выкладывают узоры с помощью пинцета из тонкой древесной стружки, при этом разные породы дерева придают орнаменту многообразные оттенки.

Александр Лукашенко поздравил всех со светлым, ярким, добрым и долгожданным праздником Рождества Христова. "Спасибо вам за приглашение. Я очень ценю посещение вот этих маленьких деревянных, очень душевных наших храмов. Вот здесь, мне кажется, и вся истина белорусского народа", - сказал Президент.

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