Лукашенко: здоровье нации - забота не только медиков, но и каждого человека

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здоровье нации - забота не только медиков, но и каждого человека. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здоровье нации - это забота не только медиков, но и каждого из нас. Без физической активности, занятий спортом не будет здоровых детей, здоровых людей, здоровой нации в целом", - считает глава государства.

Он подчеркнул - внимание государства к этой теме всегда самое пристальное. "И прежде всего мы сами должны показывать пример здорового образа жизни, тоже находить в своем графике время для занятий спортом. Присутствовать на спортивных мероприятиях", - считает белорусский лидер.

Спорт - это наша идеология. Поднятие Государственного флага, исполнение Государственного гимна в честь наших спортсменов укрепляют авторитет Беларуси на международной арене, но главное, пробуждают в сердцах миллионов белорусов чувство гордости за Родину.

В этой связи, в частности, Александр Лукашенко упомянул вчерашнюю победу хоккеистов сборной Беларуси (U-18) над чехами на чемпионате мира в элитном дивизионе, который проходит в Швеции. "Это уже дает надежды... Но если Тетерин (глава Белорусской федерации тенниса. - Прим. БЕЛТА) в субботу, воскресенье в Австралии провалит полуфинальный матч - это позор будет нам. Это такой позор, как в биатлоне и лыжах", - сказал Президент.

Критике главы государства подверглось и состояние дел в легкой атлетике.

Обращаясь к председателю БФЛА Вадиму Девятовскому, Александр Лукашенко подчеркнул, что предстоящие II Европейские игры, а также легкоатлетический матч Европа - США станут для него настоящим экзаменом.-0-