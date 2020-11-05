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05 ноября 2020, 11:35

Лукашенко: здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания помощи населению

Во время совещания
Во время совещания

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Финансирование отрасли, как это было всегда, должно быть устойчивым, но продуманным и ориентированным на результат", - заявил Президент.

Глава государства отметил, что в весенне-летний период на государственном уровне были своевременно приняты меры, которые наряду с активными действиями системы здравоохранения дали положительный результат. "Однако сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх", - сказал Александр Лукашенко.

"Это не значит, что мы, как это было весной в некоторых государствах, сейчас все позакрываем, введем комендантский час и переведем всех на карантин. Мы должны вспомнить то, что было весной и летом, и следовать этим путем. Но там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся. Особенно если эти мероприятия в помещении", - обратил внимание глава государства.

Он подчеркнул, что белорусская система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы. Это касается больниц, медицинского персонала, лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты. Александр Лукашенко отметил: при необходимости в помощь среднему медицинскому персоналу можно задействовать студентов медицинских вузов, заплатив им за соответствующую работу.

Глава государства также подчеркнул, что следует максимально использовать цифровые информационные платформы для связи с медицинскими работниками в регионах, чтобы получать все сведения о проблемах, оперативно принимать меры, обмениваться опытом и наиболее эффективными практиками. "Сегодня предлагаются также дополнительные меры для сдерживания эпидемии, в том числе ограничительные. Мы заслушаем аргументы, и, если настало время где-то вводить какие-то ограничения, пойдем и на это", - добавил Александр Лукашенко.

Президент при этом обратил внимание: белорусский опыт реагирования в условиях пандемии, когда в первую волну не вводились всеобщий жесткий карантин и комендантский час, "на устах всех здравомыслящих людей в мире".-0-

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