Лукашенко: здравоохранение в Беларуси продвинуто и востребовано

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сфера здравоохранения в Беларуси в большинстве своем продвинута и востребована. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом города Минска, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко во время встречи

Глава государства отметил, что только за последние несколько лет в столице были введены в строй многие объекты здравоохранения, включая больницы и поликлиники. А показателем качества оказываемых медицинских услуг является и то, что за ними обращаются граждане из большого количества зарубежных стран.

"Экспорт медицинских услуг исчисляется десятками миллионов долларов. Мы, как и многие развитые государства, - США, европейские страны, Израиль - лечим иностранцев. Это говорит о том, что наше здравоохранение в большинстве своем продвинуто и востребовано", - сказал Президент.-0-