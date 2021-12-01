Лукашенко: Зеленский оказался совершенно случайным человеком в политике

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Президента Украины Владимира Зеленского совершенно случайным человеком в политике. Об этом глава государства заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.

Во время интервью зашла речь об Александре Турчинове, который в 2014 году возглавлял Совет национальной безопасности и обороны Украины и Верховную раду, фактически исполнял обязанности главы государства. Было отмечено, что до этих событий он служил и проповедовал в протестантской церкви "Слово жизни", а в политику пришел на фоне гражданской войны и государственного переворота.

"Я его еще знал как человека. Ну какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку. Я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек. Как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хоть он и глава государства", - сказал Александр Лукашенко.-0-