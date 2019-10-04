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Президент
04 октября 2019, 11:06

Лукашенко Зеленскому: все, о чем мы договоримся, будет исполняться

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
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Лукашенко в аэропорту Житомира Президент Украины Зеленский встретил лично
Первая встреча Лукашенко и Зеленского пройдет сегодня в Житомире

4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Все договоренности между Беларусью и Украиной будут исполняться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах в узком составе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского от имени всей белорусской делегации, отметив, что в Житомир в общей сложности приехали почти полтысячи человек. "На близкую нам, можно сказать, родную землю. И вы очень тонко подметили, правильно, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов. Мы действительно понимаем друг друга. Хотя и разговариваем на разных языках, они близки и понятны нашим людям", - сказал он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что многие будут писать о том, что состоялось знакомство двух президентов. "Ничего подобного. Мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно. Сегодня мы встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы еще раз сверить часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться", - подчеркнул белорусский лидер.

"Нам история предоставила такой шанс: договорившись, исполнить во благо наших народов", - добавил Александр Лукашенко.

Он отметил, что для Беларуси есть не только прагматичная основа взаимодействия с украинским государством и народом Украины. "Эта глубокая большая идеология основана на истории, которую мы с вами пережили. Да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе. Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет", - заверил глава государства.-0-

Лукашенко в аэропорту Житомира Президент Украины Зеленский встретил лично
Переговоры президентов состоятся в здании Житомирской областной государственной администрации. Лидеры стран подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Зеленский: Беларусь и Украина не имеют границЗеленский: Беларусь и Украина не имеют границ
"Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях", - сказал украинский лидер.

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