Лукашенко ждет от аграриев новых идей для развития предприятий

25 марта, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сельскохозяйственную отрасль страны на развитие новых направлений. Соответствующие задачи глава государства поставил сегодня во время посещения сельхозпредприятия "Газовик-Сипаково" в агрогородке Добрейка Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Посещая хозяйство, Александр Лукашенко поинтересовался специализацией предприятия, перспективами его развития.

Директор "Газовика-Сипаково" Вадим Гарбина рассказал, что предприятие занимается производством мясо-молочной продукции и намерено расширять это направление. Через год-два здесь планируют производить рапсовое масло, пока эту культуру только выращивают и затем продают другим хозяйствам.

Президент отметил, что на фоне других предприятий в области "Газовик-Сипаково" работает хорошо, но надо развивать новые направления. "Нужна изюминка в каждом хозяйстве, по старинке работать нельзя - это беда, - подчеркнул глава государства. - Надо не только генерировать новые идеи, но и создавать новые направления развития".

Производить, обратил он внимание, нужно востребованную на рынке продукцию: если, например, спросом пользуется брусника или грибы, надо заняться их выращиванием. "Вам надо подумать о серьезных перспективах. Да, это северные регионы, здесь, наверное, лозу виноградную не посеешь, импортозамещением заниматься не будешь. Но все равно по импорту мы много чего завозим", - отметил Александр Лукашенко.

"Его уровень развития такой, что он должен не просто вспахать, посеять, комбикорма произвести, отдать коровам, переработать быков на мясо, а от коров получить молоко. Это элементарщина. Уже при такой базе надо думать, как обрабатывать пойму Днепра, каких баранов, овец на этой пойме растить, - сказал Президент. - В этом суть развития сельского хозяйства и в этом суть сказанного в Барановичах. Все, традиционно работать забыли - это должно работать автоматом. Надо создавать новое".

Глава государства также поинтересовался зарплатами на предприятии. Ему доложили, что в прошлом году средняя заработная плата в хозяйстве составила почти Br900. Кроме того, работникам предоставляют хороший социальный пакет. По мнению Александра Лукашенко, это хороший уровень зарплаты для села.

Предприятие "Газовик-Сипаково" является филиалом РУП "Могилевоблгаз", которое отчасти поддерживает хозяйство. Однако оно в ближайшие годы намерено выйти на самофинансирование. Глава государства поручил изучить опыт закрепления хозяйств за крупными предприятиями: "Будет сложно без промышленности вытащить сельское хозяйство. Надо еще раз ревизию провести. И мне лично доложите, где пойдем таким путем".

Президент поинтересовался работой и других сельхозпредприятий района, в том числе "Купаловского" и "Александрийского". Он подчеркнул, что не доволен развитием сельского хозяйства в Могилевской области и пообещал принять жесткие меры. "У вас провал по всем направлениям. И при том не на полпроцента-процент", - констатировал он.

В "Газовике-Сипаково" Александр Лукашенко также ознакомился с готовностью техники к полевым работам, условиями ее хранения и обслуживания, пообщался с механизаторами и посетил несколько ремонтных цехов.-0-