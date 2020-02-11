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11 февраля 2020, 11:46

Лукашенко ждет от госСМИ больше остроты, оперативности и собственного контента

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от государственных СМИ больше остроты, оперативности и собственного контента. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что зачастую в эфире государственных СМИ не хватает остроты и оперативности. Кроме того, подчеркнул он, им уже пора отходить от зарубежных платформ. "Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции, - сказал Президент. - Когда мне говорят, что Марков (руководитель ОНТ Марат Марков. - Прим. БЕЛТА) сидит на платформе ОРТ, я этого просто не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой) - пора уже решить главную проблему: это наше. А если кто-то хочет сюда прийти - пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим - может быть. Это ваша первейшая обязанность".

Печатные же СМИ, чтобы удержаться на плаву в современном цифровом мире, должны активно заниматься аналитикой, считает Александр Лукашенко. "Конечно, мы всегда были и будем объективны. Но наши новости, наша честная позиция должны быть донесены до каждого и услышаны всеми, - подчеркнул он. - Нам вообще-то стыдиться нечего (а у нас иногда это бывает): мы работаем на свою страну и свой народ. Слава богу, мы уже отошли от того, что было в середине 1990-х после распада Советского Союза: тогда все журналисты были "наши" и "не наши". Если ты сказал правду с позиции власти - все, ты враг, ты не наш. Этого уже нет. Вы уже на равных с ними конкурируете. Уже камни в вас так не бросят. Если вы там где-то что-то о Президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая Президента. Надо все делать по-деловому. Мы должны делать это плечом к плечу, поддерживая, дополняя и усиливая друг друга. Не надо самоуспокаиваться и останавливаться в развитии. Время меняется стремительно".

По его словам, сегодня интернет уже не просто дышит в спину государственной прессе, но и по некоторым позициям вырывается вперед, а Telegram-каналы, блоги, социальные сети по влиянию как минимум сравнялись с традиционными СМИ. "Молодежь в основном там. Мобильный телефон с выходом в интернет в распоряжении всех желающих от ребенка до пожилого человека. И эти материалы им доступны в любое время суток. Нашим СМИ в интернете надо работать масштабнее, эффективнее. Что уже сделано в этом направлении и куда вы намерены двигаться дальше?" - спросил глава государства.

Кроме того, убежден Президент, талантливый журналист может и должен быть лидером общественного мнения. "Это редкость. Сегодня облик любого СМИ должна определять авторская журналистика. Нам необходимы новые лица, интересные персоналии, темы. Вы должны быть талантливы и убедительны в подаче информации", - сказал он.

Александр Лукашенко поинтересовался общей оценкой ситуации на медийном поле, а также спросил у руководителей СМИ, как будут дальше развиваться их редакции и какими им видятся перспективы. "Давайте не только без самоотчетов, но честно и откровенно поговорим о проблемах", - предложил он.-0-

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