Лукашенко ждет от IT-сообщества предложений по дальнейшему развитию этой сферы

12 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от IT-сообщества предложений по дальнейшему развитию данной сферы. Об этом он заявил сегодня во время посещения Парка высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне очень важно уйти отсюда с каким-то вашим поручением, которое продвинет нас вперед", - сказал белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на слова благодарности за принятые решения по развитию данной сферы, в том числе принятие декрета №8, во многом это заслуга самих айтишников: "Декрет - не столько я, сколько вы. Мы в свое время рискнули и начали создавать этот Парк. Тогда был более героический шаг, нежели тот декрет, о котором вы сегодня говорили".

"Хотел бы, чтобы вы в свободном режиме сказали, что нужно для того, чтобы вы как минимум двигались теми же темпами, что и последние два года. Я готов выслушать ваши предложения, если они есть. А если вы их не сформулировали на сегодня, знайте, что я вас всегда услышу максимум в течение суток", - отметил Президент.

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