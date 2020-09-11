Лукашенко ждет от ученых предложений по дополнительному использованию электричества

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от белорусских ученых современных, инновационных предложений по дополнительному использованию электричества, которое вскоре будет вырабатываться от Белорусской атомной электростанции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Атомная электростанция - это прорыв, это часть нашей независимости", - подчеркнул глава государства. Он обратил внимание: в стране последовательно наращивается потребление электроэнергии как для бытовых нужд, так и для отраслей народного хозяйства. Для этого принимаются и стимулирующие меры. "Везде будем делать упор на электричество", - отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

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