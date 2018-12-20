20 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от властей Минска бескомпромиссной борьбы с бюрократией и коррупцией. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно вам (руководству города. - Прим. БЕЛТА) во взаимодействии с Администрацией Президента пофамильно разобраться, с кем вам работать, а с кем - нет. Особенно в подведомственных Минскому горисполкому организациях, - сказал Александр Лукашенко. - Вы должны объявить бескомпромиссную борьбу бюрократии и коррупции, поскольку одно порождает другое".

Он подчеркнул, что резонансные коррупционные преступления, фигурантами которых периодически становятся должностные лица разного ранга, подрывают авторитет городской власти и бросают тень на порядочных сотрудников.

"Нужно сформировать эффективный аппарат Минского горисполкома. Гнать никого не надо, но и держать тех, кто себя дискредитировал и работать не хочет, ни минуты нельзя, - сказал глава государства. - Особое внимание требуется уделить подбору и расстановке кадров по приоритетным направлениям развития большого города. Работать должны только те люди, которые способны обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие столицы, быстро реагировать на изменения условий жизни населения".

/Будет дополнено/.-0-

Лукашенко поручил подготовить предложения по усилению спроса за коррупцию "Спрос по вопросам коррупции надо усилить. Подготовьте предложения. Мы усилим ответственность за коррупционные правонарушения", - сказал Александр Лукашенко.