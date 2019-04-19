Лукашенко: жители малых населенных пунктов должны иметь возможность быстро и качественно получать медпомощь

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители малых населенных пунктов должны иметь возможность быстро и качественно получать квалифицированную медицинскую помощь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"У жителей малых населенных пунктов тоже должна быть возможность быстро и качественно получать квалифицированную помощь. Особенно в экстренных случаях. Вопросы оснащения местных учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, персоналом, доступности оказываемых услуг Минздраву взять на особый контроль", - поручил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что успехи белорусских хирургов, проводящих уникальные операции, "не должны заслонять от нас то, что мы недорабатываем там, в деревнях, поселках, со стариками". Эту область надо подтягивать до соответствующего уровня. "Хотя нашим людям грех было бы на что-то жаловаться: система разветвленная, установленная. Не хватает ответственности, а где-то, может, и профессионализма. На это прежде всего надо обратить внимание", - добавил белорусский лидер.

"Инициатива "Здоровые города и поселки" должна перерасти в масштабный государственный проект, - сказал Президент. - Все населенные пункты страны, претендующие на звание здорового города или поселка, должны получить полноценную здоровьесберегающую среду. Без курения и алкоголя, со спортивными площадками, безопасными условиями жизни, чистой водой и воздухом".-0-