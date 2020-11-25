Лукашенко - журналистам: вы в силах найти ответ деструктивному воздействию на сознание белорусов

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь, - обратил внимание глава государства. - Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность".

Президент выразил уверенность, что журналистам под силу найти адекватный и профессиональный ответ агрессивному деструктивному воздействию на сознание белорусов.

"Это наш рубеж обороны, который мы в год 75-летия Великой Победы должны отстоять вместе. В честь наших предков, подаривших мир и свободу родной земле, мы обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер пожелал делегатам и участникам съезда Белорусского союза журналистов сил, здоровья и творческой энергии в достижении профессиональных высот и успехов в решении стратегических задач национальной безопасности государства.-0-