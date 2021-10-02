Лукашенко журналисту CNN: могу вам лично и любой стране гарантировать безопасность полетов над Беларусью

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко, отвечая в интервью телекомпании CNN на вопрос о посадке в Минске самолета компании Ryanair, заявил, что готов гарантировать безопасность полетов над Беларусью как лично для журналиста американского канала, так и для любой страны, сообщает БЕЛТА.

В который раз за время беседы Мэтью Чанс пренебрег нормами журналистской этики и сформулировал вопрос про посадку самолета с очевидным обвинительным посылом. "Вы будете продолжать настаивать, что была террористическая угроза, или признаете, что это была спецоперация, спланированная вами и белорусским службами безопасности?" – спросил представитель CNN.

"Я не собираюсь перед вами ничего признавать. Я не под следствием. Поэтому вы выбирайте выражения на всякий случай", - парировал Президент.

Что касается того рейса, то в настоящее время Международная организация гражданской авиации (ИКАО) исследует все обстоятельства произошедшего. "Недавно ИКАО (международная компания, инспекция, которую мы звали два или три месяца) наконец-то приехала. До сих пор результаты не обнародовали. Вы на каком основании пытаетесь мне предъявить претензии? На каком? У вас что, иные факты есть? Мы свои факты выкладываем на стол и показываем, как было", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я недавно говорил: если бы это была спланированная нашими спецслужбами акция, если бы это было так, как вы говорите, - вы мне льстите. Потому что провести спецслужбами такую операцию и не нарушить ни одного международного закона и даже инструкции - это дорогого стоит. Я не могу сказать, что наши спецслужбы сегодня, и даже ваши, на это готовы - так провести эту операцию. Поэтому это ваша выдумка", - заявил Президент.

За правдивой информацией по поводу посадки самолета глава государства направил журналиста в ИКАО: "Если вы хотите правду, обратитесь хотя бы в ИКАО. Они провели расследование. Мы их позицию знаем, а вы - нет".

Также Александр Лукашенко предложил оказать содействие в организации встречи Мэтью Чанса с Романом Протасевичем: "И вы с ним поговорите. И не надо мне задавать вопросы об этом. Он вам расскажет. Он уже многое что рассказал".

Президент подчеркнул, что безопасность полетов над Беларусью обеспечивалась всегда - и до случая с самолетом Ryanair, и после этого. "Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью. Так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании, будь то Соединенных Штатов Америки. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы поступите. Это норма. Поэтому я здесь не исключение", - заявил белорусский лидер.

"Но то, что вы не летаете - господь с вами. Летайте через Северный полюс, можно через Южный. Это ваше право. Я вас заставить не могу", - прокомментировал Александр Лукашенко решение авиакомпаний некоторых стран прекратить полеты над Беларусью. "Нет вас здесь - летают другие, - отметил он. - Ничего, обойдемся".

Президент также обратил внимание, что решения авиакомпаний были явно не самостоятельными, а принимались в угоду чьему-то указанию. "Вы команду дали такую. Еще не успели задержать этого оппозиционера, о котором вы говорите, а уже все в Европе и Америке после команды из Вашингтона начали, как под копирку, делать заявления. Они были однотипны. Возьмите, прочитайте. Это говорит о том, что где-то (может, в CNN) вы им прописали тезисы, они начали заявлять и перестали сюда летать. Ну, господь с вами. Обойдемся", - сказал Александр Лукашенко.-0-