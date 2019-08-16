Лукашенко: "Зубренок" стал настоящим символом детской дипломатии

16 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок" с 50-летием со дня основания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За полвека этот гостеприимный и живописный маленький уголок Беларуси на берегу Нарочи превратился в удивительный островок счастливого детства и крепкой дружбы, - говорится в поздравлении. - Сюда с удовольствием приезжают инициативные и талантливые ребята из нашей страны и зарубежья".

Александр Лукашенко подчеркнул, что "Зубренок" стал настоящим символом детской дипломатии. Здесь побывали юные граждане более чем 45 государств, и каждая международная смена - новый шаг навстречу общему будущему, мирному и безопасному.

Президент выразил убеждение, что благодаря высокому профессионализму педагогического коллектива сохранены и приумножены уникальные традиции, что позволяет центру оставаться лидером в образовании и воспитании подрастающего поколения.-0-