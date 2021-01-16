Лукашенко: белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на приеме от имени Президента на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что часть гостей нынешнего праздника в силу профессиональной деятельности всегда на виду, кому-то пришлось стать публичным человеком, чтобы смело и открыто высказать свою гражданскую позицию.

"Вы, может быть, даже не до конца осознали, что перевернули не просто очередную страницу нашей независимой истории, вы перевернули в кратчайший период времени сознание людей, по крайней мере, большинства нашего общества. Вы показали, что значит любить Родину не на словах, а на деле. Показали, что значит быть истинным патриотом. Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки. Мы проснулись, и это лучшее, что могло с нами, белорусами, произойти. Согласитесь, Беларусь заслуживает, чтобы мы берегли ее и дорожили своим национальным статусом. Статусом гражданина сильной и независимой страны", - сказал Президент.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание: чтобы сохранить этот статус, сегодня мало обороняться - надо стать активным игроком в глобальном мире, в том числе информационном. "Прежде всего в информационном, потому что сейчас основные "боевые действия" проходят на этом поле", - обратил внимание глава государства.

Во время праздничного вечера Александр Лукашенко вручил ордена, медали и Благодарности Президента государственным деятелям, артистам и сотрудникам средств массовой информации.

Орденом Отечества II степени был награжден председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Орден Отечества III степени из рук главы государства получили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и губернатор Гродненской области Владимир Караник. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич удостоены ордена Почета.

Медалью "За отвагу" награжден специальный корреспондент СТВ Григорий Азарёнок, медалью "За трудовые заслуги" - обозреватель отдела издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы Президента Валерий Шульга, медалью Франциска Скорины - редактор отдела издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Крят и специальный корреспондент ОНТ Игорь Тур.-0-