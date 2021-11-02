МЧС определено органом госуправления в области обращения с радиоактивными отходами

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 ноября подписал указ №427 "О совершенствовании системы обращения с радиоактивными отходами". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с указом Министерство по чрезвычайным ситуациям определено органом государственного управления в области обращения с радиоактивными отходами. МЧС будет отвечать за реализацию государственной политики, в том числе научно-технической, в этой сфере, координацию деятельности госорганов, обеспечение выполнения международных обязательств, а также внесение в Совет Министров стратегии обращения с радиоактивными отходами.

Саму стратегию будет разрабатывать Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС. За ним также закреплены обязанности по организации и координации научно-методического обеспечения, обеспечению разработки требований к объектам хранения (захоронения) радиоактивных отходов, формированию и ведению реестра объектов хранения (захоронения) радиоактивных отходов.

Среди функций департамента также прогнозирование ожидаемых объемов образования радиоактивных отходов с учетом их фактического образования и передачи на объекты хранения (захоронения) в предыдущие годы, согласование схемы обращения с радиоактивными отходами, организация учета радиоактивных отходов.

Министерство энергетики организует создание и обеспечивает функционирование системы долговременного хранения и захоронения радиоактивных отходов, в том числе путем создания специально уполномоченной организации - национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Предложения о порядке и источниках финансирования мероприятий по обращению с радиоактивными отходами будут внесены в Совет Министров.-0-