Медицинское оборудование на Br20 млн будет приобретено для Минской области

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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о финансировании приобретения медицинского оборудования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Согласно документу предусмотрено направить остатки средств инновационного фонда Минского облисполкома, образовавшиеся на 1 января 2020 года в сумме Br20 млн, на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для дооснащения и переоснащения государственных учреждений здравоохранения Минской области.-0-