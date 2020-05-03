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03 мая 2020, 10:10

Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Лукашенко

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

3 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Мероприятия ко Дню Победы и эпидситуацию обсуждают на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое - обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе - здоровье людей - какова у нас ситуация на сегодняшний день", - сказал глава государства.

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"На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что план мероприятий ко Дню Победы был представлен давно. "Мы пока следуем в этом плане. Более того, более широко рассматривали мероприятия в связи с учениями НАТО у наших границ. Мы, по-моему, ни на миллиметр не отступили от того плана, который с вами наметили в плане реагирования на те мероприятия, которые Североатлантический блок планировал у наших границ. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, как это было ранее. Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это", - заявил Президент.

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В целом Президент уверен, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. "Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - сказал он.

По его словам, некоторые войсковые подразделения в настоящее время находятся на полигонах, продолжают учения. "Но в основном войска возвращены в казармы - места постоянной дислокации", - отметил Александр Лукашенко.-0-

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Лукашенко совещание
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Фото из архива Лукашенко: в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии
Во время совещания Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом
Фото из архива Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает
Во время совещания Лукашенко: главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии
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