Местная вертикаль, назначения в министерствах и дипломаты. Полный перечень кадровых решений Лукашенко

Новости темы " Кадровые решения Президента"
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 6 декабря рассмотрел кадровые вопросы, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства назначил:
|Молчана Андрея Леонидовича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству;
|Барановского Валерия Валерьевича
| - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Доминиканской Республике по совместительству;
|Лукашевича Сергея Владимировича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Парагвай и Восточной Республике Уругвай по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
|Власовца Александра Андреевича
|- главой администрации Ленинского района г.Бреста;
|Грищенко Вячеслава Викторовича
|- председателем Браславского райисполкома;
|Галынчика Сергея Александровича
|- председателем Шумилинского райисполкома;
|Садовского Сергея Сергеевича
|- председателем Ушачского райисполкома;
|Козела Дмитрия Ивановича
|- первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
|Матараса Александра Васильевича
|- председателем Добрушского райисполкома;
|Белаша Евгения Викторовича
|- председателем Кормянского райисполкома;
|Стречин Ирины Петровны
|- председателем Дрибинского райисполкома;
|Герасименко Эдуарда Николаевича
|- председателем Чаусского райисполкома;
|Малышевского Олега Викторовича
|- председателем Чериковского райисполкома;
|Дубинчика Андрея Викторовича
|- главой администрации Ленинского района г.Бобруйска;
|Кротковой Елены Николаевны
|- первым заместителем министра здравоохранения;
|Драгуна Александра Николаевича
|- первым заместителем министра лесного хозяйства;
|Артеменко Марины Борисовны
|- заместителем министра труда и социальной защиты;
|Филипповой Натальи Николаевны
|- первым заместителем министра юстиции;
|Алешкевича Максима Николаевича
|- председателем Комитета государственного контроля Минской области;
|Семича Александра Владимировича
|- директором Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты;
|Русинович Ольги Владимировны
|- директором Департамента по предпринимательству Министерства экономики;
|Крецкого Виталия Томашевича
|- заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь - директором Департамента по энергоэффективности;
|Лободинского Сергея Николаевича
|- управляющим делами Брестского облисполкома;
|Радькова Максима Владимировича
|- членом Брестского облисполкома;
|Шастайло Александра Ивановича
|- членом Гомельского облисполкома;
|Терехова Александра Александровича
|- членом Минского горисполкома и Минского облисполкома;
|Павлющенко Игоря Александровича
|- членом Могилевского облисполкома.