Местная вертикаль, посол и руководство министерств - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Александр Лукашенко
Новости темы "Кадровые решения Президента"
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
|Крупко Ивана Ивановича
| - министром сельского хозяйства и продовольствия;
|Субботина Александра Михайловича
|- помощником Президента Республики Беларусь - инспектором по Могилевской области;
|Калинина Анатолия Николаевича
|- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.
Президент также дал согласие на назначение:
|Городецкого Дмитрия Николаевича
|- заместителем председателя Брестского облисполкома;
|Левковича Сергея Викторовича
|- первым заместителем председателя Минского облисполкома;
|Кручанова Александра Владимировича
|- заместителем председателя Минского облисполкома;
|Трущенко Юрия Владимировича
|- заместителем председателя Минского горисполкома;
|Полуяна Михаила Николаевича
|- председателем Барановичского райисполкома;
|Баценко Михаила Леонидовича
|- председателем Малоритского райисполкома;
|Унукович Галины Владимировны
|- председателем Бешенковичского райисполкома;
|Коваленка Олега Анатольевича
|- председателем Докшицкого райисполкома;
|Мороза Игоря Александровича
|- председателем Сенненского райисполкома;
|Садовского Андрея Владимировича
|- председателем Дятловского райисполкома;
|Версоцкого Александра Людвиговича
|- председателем Свислочского райисполкома;
|Юргевича Владимира Иосифовича
|- председателем Минского райисполкома;
|Ратомского Андрея Казимировича
|- председателем Смолевичского райисполкома;
|Суходольского Александра Николаевича
|- председателем Бобруйского райисполкома;
|Трушкина Александра Леонидовича
|- председателем Краснопольского райисполкома;
|Куксенкова Михаила Николаевича
|- председателем Хотимского райисполкома;
|Михеенко Александры Николаевны
|- председателем Чериковского райисполкома;
|Шашка Дмитрия Тадеушевича
|- главой администрации Первомайского района Минска;
|Хильмана Сергея Анатольевича
|- главой администрации Советского района Минска;
|Страздина Дмитрия Игоревича
|- генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия "Белмедтехника";
|Богдан Елены Леонидовны
|- заместителем министра здравоохранения;
|Громады Валерия Ивановича
|- заместителем министра культуры;
|Годяцкого Владимира Владимировича
|- председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
|Мельникова Александра Кузьмича
|- членом Гомельского облисполкома;
|Щековича Александра Владимировича
|- членом Минского горисполкома.
Министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко
Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Лукашенко согласовал назначение новых заместителей министров здравоохранения и культуры
На должность замглавы Минздрава согласована Елена Богдан, которая до настоящего времени работала в министерстве начальником главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц.
Лукашенко напомнил местной власти о технологической дисциплине и попросил не заигрываться в рынок
Технологическая и трудовая дисциплина - важнейшие элементы в любой экономике. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, согласовывая назначение руководителей местных органов власти.
Анатолий Калинин назначен послом Беларуси в Молдове
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Калинина Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Молдове.