Месторождение базальтов и туфов "Новодворское" включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месторождение базальтов и туфов "Новодворское" Пинского района включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов с целью вовлечения месторождения в промышленную разработку. Соответствующий указ №182 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 13 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Запасы базальтов в месторождении составляют 83,2 млн т, туфов - 80,9 млн т. Это сырье может быть использовано для производства синтетических волокон, армирующих, композитных, строительных материалов.

"Выбор инвестора будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком", - пояснили в пресс-службе.-0-