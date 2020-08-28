Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы - Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий

28 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Государственные и частные предприятия должны работать одинаково эффективно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Оршу, передает корреспондент БЕЛТА.

Посещая ООО "Савушкин-Орша", Александр Лукашенко поинтересовался, какие предприятия в области работают на таком же уровне, как это производство. Президент подчеркнул, что между государственными предприятиями и частными не должно быть разницы: везде должна быть налажена эффективная работа, должны использоваться современные технологии и, как итог, достигаться высокие результаты. Этому сейчас будет уделяться пристальное внимание.

"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", - заявил глава государства.

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