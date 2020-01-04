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04 января 2020, 11:48

Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков

Александр Червяков
Александр Червяков
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4 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками - какие задачи Лукашенко поставил новому министру экономикиЭффективность госсектора и борьба с внешними шоками - какие задачи Лукашенко поставил новому министру экономики
Глава государства перед Министерством экономики поставил несколько ключевых задач: это уровень кадров, качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости нашей экономики от внешних шоков.

До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого замминистра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

Александр Лукашенко интересовался, почему для назначения была предложена именно кандидатура Александра Червякова, насколько серьезно и основательно она была проработана. "Или потому, что это Дмитрию Николаевичу (первый вице-премьер и бывший министр экономики Дмитрий Крутой. - Прим. БЕЛТА) выгодно будет и удобно работать?" - поставил вопрос глава государства.

Александр Червяков и Александр Лукашенко
Александр Червяков и Александр Лукашенко

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заверил, что кандидатура на пост министра экономики прорабатывалась на альтернативной основе, было несколько претендентов. "В результате пришли к выводу, что наиболее достойная во всех отношениях - кандидатура Александра Червякова", - сказал он.

Президент в связи с этим заметил, что у министра экономики должен присутствовать альтернативный взгляд на происходящие процессы: "То, что Дмитрию Николаевичу будет комфортно, - это неплохо. Но у министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке Администрации Президента".

"Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь первый вице-премьер Дмитрий Крутой отметил, что Александр Червяков прошел хорошую школу, в частности, продолжительное время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики. "По сути эта структура при Министерстве экономики, которая и генерирует все альтернативные точки зрения, которые есть в нашей стране. Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве", - отрекомендовал первый вице-премьер.

Александр Викторович Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году - аспирантуру БГСХА.

В 1988-1991 годах - инженер, ведущий инженер-механик совхоза-комбината "Юбилейный" Оршанского района.

С 1991 по 1994 год - учеба в аспирантуре БГСХА.

В 1994-2010 годах - ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, докторант кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства БГСХА.

2010-2017 годы - директор ГНУ "НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь".

С января 2017-го - заместитель министра экономики Беларуси. С ноября 2018-го - первый заместитель министра экономики.

Кандидат технических наук (2002), доцент. Автор и соавтор 7 монографий, учебных и справочных пособий, свыше 90 научных работ, 4 изобретений.-0-

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