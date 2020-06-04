Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 4 июня 2020
Минск Облачно с прояснениями +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:20 В Гродненской области в третьем трудовом семестре сформировано более 230 студотрядов Регионы
13:13 Лукашенко: главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический рост Президент
13:09 ФОТОФАКТ: Как выглядит сейчас третья линия метро. Станция "Ковальская Слобода" Регионы
13:08 СК России возбудил дело о халатности из-за несвоевременного информирования о ЧП в Норильске В мире
13:03 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 В мире
13:01 Мотоциклист сбил велосипедистку в Ивацевичском районе Происшествия
12:57 World Athletics представила систему отбора на ОИ в Токио Спорт
12:56 Требования к оказанию спа-услуг определены в Беларуси Общество
12:54 Чемпионат Беларуси по легкой атлетике станет ярким событием летнего сезона - Девятовский Спорт
12:49 Около 5 тыс. мест в студотрядах предлагают студентам Витебской области Регионы
12:45 Айтишник выращивал коноплю в доме под Минском Происшествия
12:41 В Витебском районе тестируют новые пресс-подборщики Регионы
12:41 Семашко: экономические отношения Беларуси и России имеют большой потенциал Экономика
12:38 Депутаты приняли в первом чтении поправки об упрощении получения белорусского гражданства Общество
12:35 Лукашенко принял кадровые решения Президент
12:30 Летний онлайн-лагерь запустят в Беларуси 6 июля Общество
12:18 Житель Пинского района подшофе разбил окна и повредил забор сельсовета Происшествия
12:17 COVID-19 и пандемия бедности: в ЕС обездоленным выдают продукты и обещают продлить контракты В мире
12:17 ФОТОФАКТ: Как в Китае солому превращают в изящные произведения искусства Калейдоскоп
12:15 "Мы выдержим и победим" - Лукашенко ориентировал правительство на преодоление современных вызовов Президент
12:05 VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре Экономика
12:00 В Добрушском районе столкнулись УАЗ и легковушка Происшествия
11:57 НАН Беларуси и РАН проведут видеоконференцию по COVID-19 Общество
11:55 Теплая летняя погода установится в Беларуси в ближайшие дни Общество
11:53 Правоохранители нашли $900 тыс. при обыске в доме матери блогера Тихановского Происшествия
11:51 Почти 23 тыс. молодых людей планируют трудоустроить органы по труду, занятости и соцзащите летом Общество
11:49 Рекордное суточное число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине В мире
11:43 Беларусь в 2019 году увеличила экспорт продукции АПК в Венгрию более чем в три раза Экономика
11:40 Серийного дачного вора задержали в Витебском районе Происшествия
11:37 Министром ЖКХ назначен Андрей Хмель Президент
Все новости
Все новости
Президент
04 июня 2020, 11:24

Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Кадровые решения Президента"
Лукашенко: главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический рост
Лукашенко принял кадровые решения

4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий, который до настоящего времени руководил ЗАО "Столичное телевидение". Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Луцкий
Игорь Луцкий

"Пришлось дернуть обратно (до февраля 2018 года Игорь Луцкий работал в должности первого заместителя министра информации. - Прим. БЕЛТА). Знаю, что за это время СТВ стало другим, молодец. Ты научился эффективно работать в интернете. Думаю, что нам придется с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации. Мы не видим этого министерства. Хотелось бы, чтобы мы его увидели. И надо ему передать полномочия, функции и ответственность", - сказал Президент.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко Министерство информации
Новости рубрики Президент
Лукашенко: главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический рост
Фото из архива Лукашенко принял кадровые решения
Александр Лукашенко "Мы выдержим и победим" - Лукашенко ориентировал правительство на преодоление современных вызовов
Фото из архива Министром ЖКХ назначен Андрей Хмель
Фото из архива Дмитрий Пантус назначен председателем Госкомвоенпрома
Дмитрий Матусевич. Фото из архива Дмитрий Матусевич возглавит Госкомитет по имуществу
Главное
Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко
"Мы выдержим и победим" - Лукашенко ориентировал правительство на преодоление современных вызовов
Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о персонифицированном учете в соцстраховании
В Беларуси выздоровел и выписан 20 171 пациент с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко: главная цель системы госорганов - обеспечить устойчивый экономический рост
Семашко: экономические отношения Беларуси и России имеют большой потенциал
Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий
"Парк Челюскинцев": квартиры для тех, кто не хочет ждать! В столичном комплексе – старт продаж в полностью готовом доме!
До +24°С ожидается в Беларуси 5 июня
Почти 23 тыс. молодых людей планируют трудоустроить органы по труду, занятости и соцзащите летом
ФОТОФАКТ: Как выглядит сейчас третья линия метро. Станция "Ковальская Слобода"
Чемпионат Беларуси по легкой атлетике станет ярким событием летнего сезона - Девятовский
Беларусь и Венгрия будут сотрудничать в сфере птицеводства
В Беларуси планируется увеличить сроки установления инвалидности
Летний онлайн-лагерь запустят в Беларуси 6 июля
Требования к оказанию спа-услуг определены в Беларуси
Ансамбль белорусской музыки и песни "Ярыца" стал лауреатом международного конкурса
Трамп считает, что ему не придется задействовать войска для подавления беспорядков в США
Прибытие посла США в Беларусь ожидается летом этого года
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.