Министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси назначен Анатолий Хотько

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил на должность министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Хотько родился в 1974 году в д. Буда-Гресская Слуцкого района Минской области. В 1996 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 2006-м – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1997-1999 годах работал главным зоотехником, заместителем председателя по животноводству колхоза "Криница" Копыльского района Минской области. С 1999 по 2001 год - главный зоотехник колхоза "Новый быт" Минского района Минской области, с 2001 по 2004 год - главный зоотехник, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского райисполкома Минской области. В 2005 - 2006 годах являлся главным зоотехником "Белплемживобъединения". В 2006 - 2007 годах работал в должности заместителя генерального директора ОАО "Минскоблхлебпродукт", а в 2007- 2015 годах. - генеральным директором этого акционерного общества. С 2015 по 2016 год являлся заместителем генерального директора Белорусского государственного объединения по племенному животноводству "Белплемживобъединение", а с 2016 года - генеральным директором этого объединения.-0-