Минск будет делать все необходимое для углубления сотрудничества с Гаваной

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с национальным праздником - Днем освобождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"История Кубы стала символом стремления к независимости, свободы и справедливости. Эти ценности объединяют наши страны и народы", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства заверил, что Минск будет делать все необходимое для сохранения и углубления дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Гаваной.

Александр Лукашенко также направил поздравительное послание первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро Русу. "В условиях непрерывного внешнего давления Куба продолжает с достоинством отстаивать интересы своего народа, осуществлять важные преобразования в разных отраслях жизнедеятельности общества", - обратил внимание белорусский лидер. Президент с удовлетворением отметил исключительность белорусско-кубинских отношений, которые характеризуются высоким уровнем доверия и поддержки, а также схожими подходами к основным проблемам современности.-0-