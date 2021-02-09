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Президент
09 февраля 2021, 11:57

"Минск - это город, с которого надо брать пример" - Лукашенко принял с докладом мэра столицы

Во время встречи
Во время встречи

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Минского горисполкома Владимира Кухарева, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи глава государства поинтересовался состоянием дел в белорусской столице и перспективами развития города, наведением порядка на объектах недвижимости в центре Минска.

"Фактически вы отработали целый квартал. Но, по нашим меркам, это, считайте, за спиной уже больше года, особенно прошлый год. Это дорогого стоит, это больше, может, чем даже два года. То есть у вас не было времени, чтобы спокойно входить в курс дела, разбираться с проблемами. Хотя вы человек не новый в Минске, вы хорошо Минск знаете, поэтому и назначались на эту должность", - сказал Александр Лукашенко.

Он спросил у Владимира Кухарева, какие уроки руководство Минского горисполкома вынесло из событий прошлого года, особенно его второй половины. Президент заметил, что участниками уличных акций во время протестов было повреждено городское имущество. Разобраться с этим вопросом поручалось давно. "Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они эти свои деяния? Это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть", - потребовал глава государства.

Отдельно Александр Лукашенко коснулся вопросов развития столицы. Президент обратил внимание, что этот год, с учетом внешних факторов, будет непростым.

"Нам надо во что бы то ни стало выдержать этот год. Будет год непростой, тяжелый год - это главное, что будет довлеть над нами. Каким вы видите Минск в 2021 году? - поинтересовался он у мэра. - Минск - это столица страны, лицо страны, это город, с которого надо брать пример по развитию по тем или иным направлениям".

Также во время встречи был затронут вопрос уборки снега на столичных улицах. "Непростая ситуация складывается сегодня в стране в связи с этими циклонами. Зимы всегда были не зимами, а в этом году - настоящая зима, особенно сегодня, когда температура пусть, казалось бы, не очень низкая (10-15 градусов), но сильный ветер и снег. Такого я уже давно не помню, - отметил глава государства. - Неожиданность для нас в том, что люди жалуются. Мы мониторим интернет, по всем каналам. Жалуются, что мы не успеваем расчищать переулки, дворы и чуть ли не подход к дому и подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке".

Вместе с тем глава государства обратил внимание, что для этого людей надо организовывать и предоставлять им необходимый инвентарь. "И четко людям сказать: слушайте, ситуация такая, вот эта территория - за вами, а это мы вам будем чистить. То есть вопрос в организации дела", - подчеркнул он.

По словам Президента, организации не хватает и по другим направлениям. Он отметил, что в Минске работает сильная команда руководителей различного уровня, и она должна обеспечить решение этого вопроса. "Тут надо жестко: сказал, поручил - вечером проверил. Сделал, не сделал - отвечай. Не надо разговаривать, рассказывать что-то лишнее. Только так мы можем удержать Минск на том высоком уровне, на котором мы сегодня находимся", - заявил глава государства.

Как доложил Владимир Кухарев, власти Минска особое внимание уделяют экономике столицы, ведь она - основа развития города. По его словам, в прошлом году обеспечено повышение уровня реальной заработной платы практически на 10%, сегодня она составляет Br1782. "Обеспечен рост выручки от реализации продукции на 9%, рост прибыли от реализации продукции увеличился у нас на 17%. Мы считаем, что это для предприятий очень хороший результат в той экономической ситуации, которая была в мире. Рентабельность составляет 9%. Кроме того, обеспечено выполнение ключевых показателей по строительству жилья", - сказал мэр.-0-

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