Минск готов прилагать усилия для расширения отношений с Кабулом - Лукашенко

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что последовательная реализация планов развития вашей страны в русле гражданского согласия и примирения поможет Афганистану достигнуть значительных успехов по всем направлениям", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск и в дальнейшем готов прилагать активные усилия для поступательного расширения двусторонних отношений с Кабулом.-0-