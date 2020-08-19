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19 августа 2020, 07:00

Минск готов прилагать усилия для расширения отношений с Кабулом - Лукашенко

Фото flagi.in.ua
Фото flagi.in.ua

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что последовательная реализация планов развития вашей страны в русле гражданского согласия и примирения поможет Афганистану достигнуть значительных успехов по всем направлениям", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск и в дальнейшем готов прилагать активные усилия для поступательного расширения двусторонних отношений с Кабулом.-0-

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