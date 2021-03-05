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Президент
05 марта 2021, 07:00

Минск придает большое значение углублению братских отношений с Белградом - Лукашенко

Александр Лукашенко и Александр Вучич. Фото из архива
Александр Лукашенко и Александр Вучич. Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Среди современных политических деятелей вас выделяют такие отличительные черты, как настойчивость в защите национальных интересов, принципиальность, дальновидность и патриотизм. Поддержка миллионов граждан Сербии свидетельствует о результативности политического курса на укрепление экономического потенциала страны, защиту ее территориальной целостности и суверенитета, достижение прогресса в условиях серьезных глобальных испытаний", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Минск придает большое значение дальнейшему существенному углублению братских отношений с Белградом. "Считаю, что более активное двустороннее сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию Беларуси и Сербии в сложных обстоятельствах и отвечать надеждам жителей наших государств, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Рассчитываю на ваше личное внимание к поддержанию межгосударственного диалога на всех уровнях. Буду рад приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле в любое удобное время, чтобы продолжить наши содержательные переговоры по широкому спектру вопросов".-0-

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