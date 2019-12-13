Минздраву поставлена задача оснастить каждое рабочее место врача самым современным оборудованием

Во время встречи
13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Минздраву Беларуси поставлена задача оснастить каждое рабочее место врача самым современным оборудованием. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент также считает важным предоставить каждому специалисту не только в крупных городах, но и в регионах возможность профессионального роста. "Цель ясна - чтобы в любом населенном пункте человек мог получить максимально качественную медицинскую помощь, особенно первичную", - сказал глава государства.-0-
Лукашенко: Минздраву нужно обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой помощи
"Минздраву необходимо обратить внимание на укомплектование врачами службы скорой медицинской помощи, повышение уровня их профессиональной подготовки, оснащение парка машин", - сказал глава государства.