Мишустин - молодец, Матвиенко - патриарх, Шойгу - аксакал. Лукашенко о потенциале коллективного руководителя России

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает большой потенциал коллективного российского руководителя. Об этом он заявил 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Говоря о Президенте России Владимире Путине, белорусский лидер обратил внимание, что тот умеет вычленять главные вопросы: "Россия огромная, и если ты замелочишься где-то, то ты упустишь главные вопросы. Вот он умеет держать. Поэтому гиперзвуковые ракеты появились. Поэтому армия переоснащена была. Он далеко видел, что может произойти вот в этой ситуации".

"Поэтому у него многому можно поучиться. И даже не у него, а у тех людей, которые сегодня осуществляют политику в России. Вот у вашего этого коллективного российского руководителя многому можно научиться, - отметил Александр Лукашенко. - У того же Саши Бортникова (директор ФСБ Александр Бортников. - Прим. БЕЛТА). Возьмите, я не ожидал, что Володин (председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин. - Прим. БЕЛТА) укоренится и наберет такую мощь. Он молодец. Матвиенко (председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. - Прим. БЕЛТА), конечно, - это патриарх, если можно сказать. Это ума палата и практика огромнейшая. Преданная, она очень преданная идеям. Ее уже не свернешь".

Глава государства также дал краткие характеристики и некоторым другим современным государственным деятелям России: "Возьмите, Нарышкин ушел на СВР (ныне директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, который ранее возглавлял Госдуму, руководил Администрацией Президента РФ, работал в правительстве. - Прим. БЕЛТА). Много сотрудничаем с ними. Молодец, на своем месте. Не хочу всех перечислять так. Мишустин (премьер-министр России Михаил Мишустин. - Прим. БЕЛТА) пришелся ко двору. Гибкий, аккуратный, иногда чрезмерно. Но молодец. Очень образованный человек, подготовленный. Я же наблюдаю, с ними общаюсь".

Александр Лукашенко также упомянул, что недавно встречался в Минске с генеральным прокурором России Игорем Красновым. "Недавно, совсем молодой приезжал к нам… Молодец парень, толковый. Это будущее России, в них", - сказал Президент.

"Возьмите Шойгу (ныне министр обороны России Сергей Шойгу. - Прим. БЕЛТА) - аксакал. Он, как военный, придя из МЧС, прижился. Его военные уважают. Он знает, что делать", - добавил белорусский лидер.

"Этот коллективный, мы говорим, Запад, а тут коллективный Восток "у брата" - многому можно научиться. Конечно, я уже опытный, извините за нескромность, я за этим наблюдаю", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-