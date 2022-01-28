"Мяч на их стороне". Лукашенко заявил о готовности вернуться к мирному взаимодействию с Западом

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь по-прежнему заинтересована в добрососедских и взаимовыгодных отношениях с Западом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разумеется, сохраняется наша заинтересованность в выстраивании нормальных добрососедских, взаимовыгодных отношений с Западом. Беларусь всегда понимала важность конструктивного диалога и сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и странами Европы для обеспечения устойчивого экономического развития, благополучия граждан, стабильности и безопасности в нашем регионе и мире в целом", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что не Беларусь выступила инициатором обострения. "И сегодня остаемся верны своим убеждениям, готовы вернуться к мирному созидательному взаимодействию. Но в этой партии мяч на их стороне!" - отметил глава государства.

"Сегодня ко мне поступает масса сигналов из Польши, Литвы, Соединенных Штатов Америки: "Давайте восстанавливать отношения. Но нам надо сохранить лицо". Ответ один: "Давайте. Мы поможем вам сохранить лицо", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул еще раз: Беларусь готова сотрудничать с Западом, но только если он сам хочет развивать отношения, не нарушая ее суверенитет и не заставляя выбирать между ним и Россией. "Всегда с Россией, потому что в Беларуси нет той группы людей и того человека, который может свернуть наши отношения с Россией. Мы всегда будем строить взаимовыгодные, братские, самые теплые отношения с этой страной", - пообещал Президент.-0-

Александр Лукашенко