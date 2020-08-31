Многочисленные поздравления с днем рождения поступают Лукашенко от зарубежных лидеров и известных деятелей

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю дня рождения поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, известных деятелей различных сфер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Состоялся ряд телефонных разговоров главы белорусского государства, во время которых зарубежные коллеги поздравили его лично. В частности, Александру Лукашенко позвонили Президент России Владимир Путин, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Пользуясь случаем, лидеры стран также предметно обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества как на двустороннем треке, так и в формате интеграционных структур, обсудили актуальные вопросы.

Поздравительное послание поступило от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который отметил, что в настоящее время китайско-белорусские отношения находятся в наилучшем периоде развития в истории.

Александра Лукашенко с днем рождения также поздравили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, Президент Венесуэлы Николас Мадуро, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр России Михаил Мишустин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, иные высокие государственные деятели и руководители регионов Российской Федерации, председатели интеграционных структур.

Кроме того, теплые поздравления в личном разговоре по телефону белорусскому лидеру адресовали председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, глава Чечни Рамзан Кадыров.

К многочисленным поздравлениям присоединились и деятели культуры и искусства, известные спортсмены и общественные деятели Беларуси и России. Так, например, по телефону главу государства поздравила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, поздравления прислал и известный художник Никас Сафронов.

Поздравления в адрес Президента Беларуси продолжают поступать.-0-