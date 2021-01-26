"Молодцы, и дальше надо действовать" - Лукашенко при назначении Герасимова похвалил КГК за оперативность

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил Комитет государственного контроля за оперативность в последнее время и дал наказ действовать в подобном ключе и в дальнейшем. Об этом глава государства заявил сегодня, назначая Василия Герасимова на пост председателя Комитета госконтроля, который до настоящего времени исполнял обязанности главы этого ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа. И деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать", - заявил глава государства.

Наряду с этими вопросами Александр Лукашенко отметил, что перед КГК стоят и его классические специфические задачи в плане контроля над расходованием бюджетных средств и в сфере распоряжения госсобственностью.

"Особенно собственность. Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов. У нас очень много долгостроев. Конечно, значительно меньше, чем это было 5 лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета госконтроля на учет эту государственную собственность и привести в порядок. А что касается бюджета - жесточайший контроль за расходованием денежных средств. Нужно избавиться от всяких финансовых мероприятий, без которых мы можем обойтись на сегодняшний день. А их немало. Об этом мы говорили на последнем совещании (с руководством Совета Министров 21 января. - Прим. БЕЛТА)", - поручил белорусский лидер.-0-

Александр Лукашенко