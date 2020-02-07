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07 февраля 2020, 07:00

Момент истины - Лукашенко и Путин сегодня в Сочи вновь попытаются договориться по проблемным вопросам

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в сочинской Красной Поляне проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Глава белорусского государства прибыл в Сочи накануне.

В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества. Пресс-служба Кремля в свою очередь сообщает, что президенты обсудят актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Стоит отметить, что президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются достаточно часто как в двустороннем формате, так и на интеграционных площадках, а при необходимости созваниваются для обсуждения текущих вопросов. В последнее же время медийный интерес к переговорам глав государств особенно вырос в связи с возникшими проблемами в сотрудничестве.

На протяжении прошлого года правительства Беларуси и России разрабатывали интеграционный пакет - три десятка дорожных карт по различным направлениям, однако по факту на начало 2020 года остались неурегулированными важные для Беларуси практические вопросы, в том числе лежащие вне плоскости интеграции. Основной клубок споров связан с формированием цен и поставками российского углеводородного сырья. Здесь также присутствует фактор налогового маневра в нефтяной отрасли России, из-за которого только в 2019 году Беларусь потеряла около $330 млн, в том числе потери бюджета составили $130 млн, нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн.

Кроме того, пока не окончательно урегулирован вопрос о компенсации российской стороной за поставленную в апреле по трубопроводу "Дружба" грязную нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

"Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет"

Как сообщалось, накануне визита в Россию Александр Лукашенко собрал совещание на тему обеспечения эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. "Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией, - сказал Александр Лукашенко. - Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху - типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время".

Александр Лукашенко констатировал, что разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией - происходят регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. "Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть", - сказал глава государства.

Беларусь в январе работала над поставками нефти с российской группой компаний "Сафмар" по цене без премии, в то время как другие российские поставщики требовали к цене на нефть заплатить еще и дополнительную премию. "И на тонне это 15-16$. А умножьте на 24 млн т. Это приличные деньги", - рассказал Александр Лукашенко в одном из недавних выступлений.

Есть претензии у белорусской стороны и в вопросе поставок российского газа. Президент уже неоднократно за последнее время напоминал, что ранее при продаже "Белтрансзага" была договоренность и обещание в течение последующих нескольких лет выравнять для Беларуси ценовые условия с Россией. При этом глава государства подчеркивал, что принципиален здесь вопрос не цены, а равных конкурентных условий.

На предыдущих многочасовых переговорах с Владимиром Путиным 7 декабря в Сочи Александр Лукашенко сказал: "Равные условия - больше ничего не надо. Мы не просим, как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать и нефть покупать не по $63 за баррель".

Кстати, цена российского газа для Беларуси в 2019 году составляла $127 за 1 тыс. куб.м, и о новом контракте и цене стороны должны были договориться еще летом прошлого года. Но это удалось сделать только в канун Нового года, и то по цене только на январь-февраль с сохранением прошлогоднего уровня, хотя белорусская сторона рассчитывала на поэтапное снижение.

"Альтернативные поставки - не блеф"

Ситуация с поставками энергоресурсов вынудила Беларусь искать альтернативные источники. Прямое поручение правительству на этот счет дал Александр Лукашенко. Рассматриваются самые различные варианты поставок, включая трубопроводный и железнодорожный транспорт. Тема уже публично обсуждалась с высокими должностными лицами сопредельных стран-транзитеров - премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом во время их недавних визитов в Беларусь.

Ведутся активные переговоры и с потенциальными поставщиками. Например, с Казахстаном. Президент Беларуси подчеркивал, что работа с альтернативными российским поставками нефти - это не блеф, и рассказывал о возможных маршрутах. Один из них - через порты на Балтике, и таким образом уже закуплена партия норвежской нефти. Еще один балтийский маршрут - из Гданьска по одной из ниток нефтепровода "Дружба", который для этого необходимо будет запустить в реверсном режиме. "Я Путину прямо сказал: на первом этапе, если мы с поляками договоримся, будем реверсом поставлять по одной из трех труб", - отмечал глава государства в конце января.

Третье направление, и оно уже ранее было опробовано, - поставки через Украину с Черного моря.

"И четвертое - это Россия. Мы не отказываемся от этой нефти. Но таким образом произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны, от монополии, будем получать нефть", - заявлял Президент.

Ранее также сообщалось о готовности ряда крупных игроков на нефтяном рынке поставлять соответствующее сырье в Беларусь. В их числе партнеры на Ближнем Востоке и даже США. "Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам", - сказал 1 февраля после встречи в Минске с Александром Лукашенко государственный секретарь США Майкл Помпео.

В целом Президент ставит задачу стремиться к тому, чтобы 30-40% требуемых объемов нефти закупать в России и примерно по трети завозить с Балтики и через Украину.

"Наступил момент истины"

О предстоящих очередных переговорах с руководством России стало известно 4 февраля. Президент Беларуси рассказал об этом журналистам во время посещения предприятия в Добруше. "Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией. - Прим. БЕЛТА). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом России, но указал на ряд остающихся проблемных вопросов в межгосударственном сотрудничестве. Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание на большой дисбаланс в белорусско-российском товарообороте: "У нас сегодня отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией $9 млрд. То есть они у нас продают на $9 млрд больше, чем покупают. Так кто кого кормит? Специалисты это понимают".

В целом глава государства еще раз призвал к конструктивному сотрудничеству. "Надо налаживать отношения. Нам надо передать новому поколению то, что мы сделали (в прошлые годы по развитию двусторонних отношений с Россией. - Прим. БЕЛТА), притом в достойном виде", - резюмировал он.-0-

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