"Мы будем защищаться, нам отступать некуда". Лукашенко пообещал жесткий ответ на новые санкции

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ в случае принятия Европейским союзом новых санкций в отношении Беларуси. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в адрес Беларуси звучат обвинения якобы в развязывании миграционного кризиса и поэтому Евросоюз грозит введением очередного санкционного пакета. "Организовывать миграционный поток через Беларусь - это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены, - подчеркнул Президент. - Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда".

"Это так, чтобы вы знали, что происходит и в каком направлении нам приходится работать и действовать, чтобы общество свое удержать", - пояснил глава государства, почему затронул тему миграционного кризиса и санкций. По его словам, каждый день через Беларусь проходит большой поток туристов, других иностранных граждан. "Это котел, где все бушует и горит. Здесь ни в коем случае нельзя создавать никакого напряжения, - сказал белорусский лидер. - Тем не менее Конституция - это и есть один из моментов, который наши беглые, сидящие там, за границей, пытаются использовать для того, чтобы в очередной раз дестабилизировать нашу страну. Должен сказать, что абсолютно не получится. На этот раз у них уже вообще ничего не получится".

"А на санкции мы ответим. Это вообще не обсуждается", - заверил глава государства.-0-

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