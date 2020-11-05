"Мы должны сами лечить своих людей" - Лукашенко призывает не рассчитывать на зарубежную помощь в борьбе с COVID-19

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает не рассчитывать на зарубежную помощь в борьбе с COVID-19 и ориентироваться на собственные силы. При этом, всемерно оказывая необходимую медицинскую помощь людям, сконцентрироваться необходимо на основных направлениях. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Там же нам обещали из-за границы еще во времена Владимира Степановича (Владимира Караника на посту министра здравоохранения. - Прим. БЕЛТА) не то 50 миллионов, не то 150 подкинуть на лечение. Правда, сказали, что будут гражданское общество лечить… - заметил глава государства. - Они нас не вылечат. Им нужны бардак, мятеж. Даже не революция, а переворот. Поэтому на них рассчитывать не надо".

"Мы должны сами лечить своих людей. Но при этом прошу учесть, что один день лечения больных COVID-19 обходится, специалисты мне докладывают, от Br90 до Br220. Один день! Это огромные деньги. Поэтому я позвал сюда губернаторов. Это ваша первейшая обязанность - считать деньги. Лишних денег в стране нет", - заявил Александр Лукашенко.-0-