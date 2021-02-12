"Мы должны защищать своих людей" - Лукашенко поручил разрешить ситуацию с санаторием в Друскининкае

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией, связанной с работой санатория "Беларусь" в Друскининкае. Такую задачу он поставил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь напомнили про Друскининкай. Я попрошу правительство немедленно вернуться к этой проблеме и решить ее, приняв соответствующее решение. Или вносите на рассмотрение Президента, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы не должны бросить тех людей, которые там работают".

Президент заметил, что у Беларуси достаточно рычагов для влияния на Литву, и их необходимо использовать. "Мы должны защищать своих людей. Это будет и хорошее предупреждение тем, кто будет хвататься за такие вопросы. Мы должны на это отвечать. Поэтому подготовьте предложения", - поручил глава государства.-0-