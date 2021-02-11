"Мы не закопали деньги в сельское хозяйство" - Лукашенко об отдаче от АПК

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает большой вклад, который вносит сфера сельского хозяйства в экономику страны. Страна надежно обеспечивает свою продовольственную безопасность даже в непростых условиях, связанных с пандемией. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы накормили своего человека, продаем много продукции, - отметил белорусский лидер. - Со слов нового Президента США Байдена, из-за проблем, связанных с пандемией, 36 млн американцев недоедают. Из них 12 млн - дети. Империя. Ведущая страна. Есть нечего. Что говорить о других странах… А у нас есть что покушать".

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси пошли по правильному пути, развивая сельское хозяйство. Спасли деревню, дали возможность трудиться. Сельское хозяйство стало прибыльным бизнесом, тем не менее многое еще предстоит сделать, констатировал глава государства.

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