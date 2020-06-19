"Мы видим этих людей и их технологии" - Лукашенко рассказал о схеме "автокарусели" в Минске

19 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании в Минске заявил, что наблюдает попытки раскачивания ситуации в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим этих людей и видим их технологии. К примеру, "карусели", которые были созданы при сборе подписей, когда толпой ходили по очереди, растянувшись на километр. И одни и те же подписывали за всех кандидатов, кроме Лукашенко, - отметил Президент. - Вчера мы увидели вечером эту карусель уже из автомобилей, когда ездили вокруг одного квартала (мы это отследили, видели эти автомобили, все эти номера, которые по кругу ездили) и сигналили, в том числе напротив Комитета госбезопасности. Мы это все видим и понимаем, что происходит".

Глава государства обратил внимание, что неконструктивную позицию заняли и представители отдельных СМИ.

"На кону даже не стабильная Беларусь, чистенькая и уютная, а независимость страны. Просто хотят сломать страну", - сказал Александр Лукашенко.

Он призвал в этой ситуации не ставить его перед выбором. "Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер.-0-