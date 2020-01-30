На "Атланте" и МЗКТ сменяется руководство

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал сегодня назначение новых руководителей в ЗАО "Атлант" и на Минский завод колесных тягачей, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральным директором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников станет Дмитрий Соколовский. Сейчас он занимает должность заместителя гендиректора ЗАО "Атлант" по корпоративному развитию и финансам.

"Атлант" меня давно напрягал, - признался Александр Лукашенко. - Когда я получил информацию, что у вас с финансами несладко (а вы ведь занимались финансами), я понял, что, наверное, с "Атлантом" надо что-то делать. Я хочу, чтобы вы понимали: "Атлант" - это государственное предприятие, кому бы вы там эти акции ни раздавали".

Президент отметил, что его путь во Дворец Независимости лежит мимо завода, и когда он смотрит на предприятие, сразу вспоминает о всех недостатках. "На "Атланте" я побуду (я бывшему директору об этом говорил), и там мы посмотрим на вашу работу", - предупредил глава государства. По его словам, он не примет разговоры о том, что предприятие не справляется с проблемами из-за большой конкуренции на рынках, ведь в таких условиях работает весь реальный сектор экономики в Беларуси. "Мы как-то конкурировали раньше, а сегодня кое-кто руки опустил, в том числе и на "Атланте", - вынес свой вердикт Александр Лукашенко. - Поэтому думайте, как мы будем выходить из существующего положения".

Ушел на повышение и нынешний заместитель главного инженера по подготовке производства Минского завода колесных тягачей Алексей Римашевский. Глава государства согласовал его назначение генеральным директором МЗКТ.

Александр Лукашенко признался, что Минский завод колесных тягачей - одно из его любимых предприятий. В свое время они оперативно исполнили поручения Президента по созданию машин, которые были нужны белорусской армии, а сегодня востребованы на международных рынках. "То есть потенциал и компетенции у ваших людей очень высокие. Я бы хотел, чтобы вы сохранили их. И я очень бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь внесли мне предложения о приватизации этого предприятия, в том числе иностранцами, не важно, откуда они - с Востока или с Запада", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что завод надо сохранить, и высказал надежду, что работа директора, который давно трудится на этом предприятии, будет нацелена именно на это. "Это как у нас сейчас в Беларуси: взять страну и сделать зависимой или куда-то там слить. Мы же не для этого, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому я надеюсь, что ты понимаешь: завод надо сохранить".

По его словам, МЗКТ научился конкурировать на международных рынках и сейчас производит такую продукцию, которую способны сделать еще две-три страны в мире. "И мы должны выдержать конкуренцию. Все у нас должно быть лучше, чем у других. Тогда купят, - убежден Президент. - Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам".-0-

Задачи новому гендиректору "Атланта": стабилизировать финансово-экономическое положение и обеспечить развитие Генеральный директор уверен в том, что поставленные задачи будут выполнены, несмотря на высокий уровень конкуренции, который складывается на ценовых рынках, в основном России и Украины.

МЗКТ намерен завоевывать новые рынки сбыта - гендиректор Об этом сообщил Алексей Римашевский, который согласован на должность генерального директора Минского завода колесных тягачей.