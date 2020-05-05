"На обвинения надо реагировать вовремя и адекватно" - Лукашенко ответил на критику решения провести парад

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На обвинения надо реагировать вовремя, целенаправленно и адекватно. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Вопрос касался негативной реакции со стороны некоторых СМИ и телеграмм-каналов на решение Беларуси провести парад 9 Мая и необходимости реагировать на подобного рода негатив.

"Если в твой адрес сыплют обвинения, выдвигают версии, конечно, надо реагировать", - сказал глава государства, подчеркнув, что реакция должна быть своевременной, целенаправленной и адекватной.

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