На Республиканскую доску Почета будут занесены 59 победителей соревнования за 2018 год

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 апреля подписал указ №160 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2018 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

К занесению на Республиканскую доску Почета определены 59 победителей соревнования в соответствующих номинациях среди областей и Минска, районов, городов и районов в городах, организаций всех форм собственности.

В частности, за достижение наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития лучшими признаны: среди областей и Минска - Гродненская и Минская области, а также Минск; среди районов - Брестский район Брестской области, Мозырский район Гомельской области, Островецкий район Гродненской области, Минский район Минской области, Могилевский район Могилевской области; среди городов и районов в городах - Первомайский и Советский районы Минска, Ленинский район Бреста.

Принятие указа направлено на поощрение лучших регионов и организаций республики и подтверждает общественное признание труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и повышение благосостояния страны.-0-