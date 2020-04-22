На Республиканскую доску Почета будут занесены 62 победителя соревнования за 2019 год

22 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля подписал указ №136 "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнования за 2019 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

К занесению на Республиканскую доску Почета определены 62 победителя соревнования в соответствующих номинациях среди областей и города Минска, районов, городов (районов в городах), организаций всех форм собственности. В их числе 12 административно-территориальных единиц, 10 организаций промышленности, 3 организации, ведущие деятельность в строительстве, 9 организаций сельского и рыбного хозяйства, 2 организации лесного хозяйства, 26 организаций сферы услуг (торговли, транспорта, образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, науки и других).

Наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития среди областей и города Минска достигли Минская область, Минск и Брестская область; среди районов - Сморгонский район Гродненской области, Мозырский район Гомельской области, Каменецкий район Брестской области, Могилевский район, а также Минский и Червенский районы Минской области; среди городов и районов в городах - Первомайский и Центральный районы Минска, Новополоцк.

Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.-0-