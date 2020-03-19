На руководителей госорганов возложили ответственность за работу со СМИ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На руководителей государственных органов и иных организаций возложена персональная ответственность за состояние работы по информационному обеспечению и сопровождению государственной политики в соответствующей сфере. Это предусмотрено указом №106, который подписал 19 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ вносит изменения в указ от 6 февраля 2009 года №65 "О совершенствовании работы государственных органов, иных государственных организаций со средствами массовой информации".

В новой версии указа перечень госорганов, в которых предусмотрены должности, ответственные за работу со СМИ, дополнен областными и Минским городским судами, а также экономическими судами областей и города Минска. Из этого списка исключен Белорусский государственный концерн по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции в связи с его ликвидацией.

В документе разграничены полномочия между государственными органами, которые занимаются мониторингом деятельности лиц, отвечающих за работу со СМИ, и структурами, отвечающими за организацию учебно-методических мероприятий для повышения профессионального уровня указанных работников.-0-